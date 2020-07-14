Вбивство українського військового медика - це міжнародний військовий злочин!
Вбивство українського військового медика - це міжнародний військовий злочин!
Президент і РНБО мовчать вже майже добу!
ВР, тим часом, опікувалася узаконенням гральної мафії з російським корупційним слідом.
Натомість, вони зобов`язані невідкладно реагувати на такі злочинні, цинічні та антилюдські дії бойовиків, які порушують загальновизнані норми міжнародно-гуманітарного права.
Про цей міжнародний військовий злочин повинні знати й адекватно реагувати не лише українська влада, а й увесь світ!
Не мовчіть!
Дійте!
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