Вбивство українського військового медика - це міжнародний військовий злочин!

Президент і РНБО мовчать вже майже добу!

ВР, тим часом, опікувалася узаконенням гральної мафії з російським корупційним слідом.

Натомість, вони зобов`язані невідкладно реагувати на такі злочинні, цинічні та антилюдські дії бойовиків, які порушують загальновизнані норми міжнародно-гуманітарного права.

Про цей міжнародний військовий злочин повинні знати й адекватно реагувати не лише українська влада, а й увесь світ!

Не мовчіть!

Дійте!

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