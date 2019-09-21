Главная Новости
22 сентября • обновлено в 02:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Ваш флаг убивал людей!" Террорист "ЛНР" сделал циничное заявление об Украине

1.6т Читать материал на украинском

В Станице Луганской на Донбассе идут работы над строительством моста, разрушенного во время военных действий в 2015 году. Переправу запланировано восстановить до декабря.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что, согласно с Минскими договоренностями, линия разграничения возле города проходит по Северскому Донцу.

"Впрочем, уже здесь видно нарушение этих же сделок – на украинском берегу стоят люди в российской военной форме и висят флаги самопровозглашенной "ЛНР", – сказано в материале.

Новости
Защищал Украину на Донбассе: стало известно о трагической смерти воина ВСУ

Иллюстрация. Террористы "ЛНР"

Иллюстрация. Террористы "ЛНР"

Главред

Журналисты пообщались с представителем "МЧС" незаконной "республики", который заявил, что ждет "своей победы".

"Вы не дома. Если вы отсюда, то вы свою родину бросили, на флаг поменяли украинский", – заявил он.

"Ваш флаг убивал людей!" Террорист "ЛНР" сделал циничное заявление об Украине

Скрин видео

На вопрос о том, чем ему не нравится государственный флаг, мужчина ответил: "Он убивал моих земляков – ваш украинский флаг".

Напомним, в Станице Луганской спустя три дня сняли развешенные на улицах государственные флаги, что вызвало возмущение местных жителей. Вскоре они вернулись на место.

До этого в "ЛНР" отреагировали на украинские флаги на мосту около Станицы Луганской в честь завершения демонтажа конструкции, вывесив свои знамена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
Теги
Донбасс Новости Донбасса Новости ЛНР Новости ДНР видео флаг Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
А что он сказал неправильно?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel