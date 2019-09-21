"Ваш флаг убивал людей!" Террорист "ЛНР" сделал циничное заявление об Украине

В Станице Луганской на Донбассе идут работы над строительством моста, разрушенного во время военных действий в 2015 году. Переправу запланировано восстановить до декабря.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что, согласно с Минскими договоренностями, линия разграничения возле города проходит по Северскому Донцу.

"Впрочем, уже здесь видно нарушение этих же сделок – на украинском берегу стоят люди в российской военной форме и висят флаги самопровозглашенной "ЛНР", – сказано в материале.

Иллюстрация. Террористы "ЛНР" Главред

Журналисты пообщались с представителем "МЧС" незаконной "республики", который заявил, что ждет "своей победы".

"Вы не дома. Если вы отсюда, то вы свою родину бросили, на флаг поменяли украинский", – заявил он.

Скрин видео

На вопрос о том, чем ему не нравится государственный флаг, мужчина ответил: "Он убивал моих земляков – ваш украинский флаг".

Напомним, в Станице Луганской спустя три дня сняли развешенные на улицах государственные флаги, что вызвало возмущение местных жителей. Вскоре они вернулись на место.

До этого в "ЛНР" отреагировали на украинские флаги на мосту около Станицы Луганской в честь завершения демонтажа конструкции, вывесив свои знамена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил.

Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.

21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.

В начале сентября украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений в городе вблизи разрушенного моста через Северский Донец.

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