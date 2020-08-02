Вагнеровцы по примеру дела Скрипалей заявили, что "летели посмотреть на собор"

Часть задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера утверждают, что направлялись в Турцию смотреть на стамбульский собор Святой Софии.

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", об этом 1 августа на совещании с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич.

"Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны", – рассказал он.

По словам Носкевича, что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну.

"Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", – подчеркнул глава Следкома.

Отметим, что эти показания перекликаются с другим провалом Кремля, когда отравители бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании заявили, что приехали в страну посмотреть на шпиль Солсберийского собора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов и Александр Петров заявили, что ездили в Солсбери "с туристическими целями" и якобы пробыли там не более получаса-часа.

По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым во всей Европе собором. "Собор очень красивый", – сказал он.