В Золотое к бойцам Нацкорпуса нагрянула полиция: что известно

В понедельник, 28 октября, в село Золотое-4, Луганская область прибыла полиция, которая якобы намерена выселить бойцов батальона "Азов" с населенного пункта.
Об этом в Facebook рассказал журналист Максим Левин, который отметил, что силовики проводят проверку авто на данной территории.
"Полиция собирается выселять "Азов". Приехали только что, в количестве 18 человек, вооруженные. Приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали, кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались предъявить, что я незаконно проехал в Золотое-4", – написал он.
Отметим, что позже журналист удалил свой пост в соцсети.
Также издание "Левый берег" пишет, что прибывшие полицейские не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. По их заявлению, они прибыли, чтобы проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения. После осмотра полицейские уехали.
Отмечается, что ранее ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, участка разведения сил и средств на Донбассе.
Полиция в Золотом
Полиция в Золотом
Полиция в Золотом
Полиция в Золотом
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где должно состояться разведение войск, согласованное в Минске.
В Золотом Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме , где должно было состояться разведение войск.
На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.
Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар. Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.
В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают Закон об операции Объединенных сил.
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