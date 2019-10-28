В Золотое к бойцам Нацкорпуса нагрянула полиция: что известно

В понедельник, 28 октября, в село Золотое-4, Луганская область прибыла полиция, которая якобы намерена выселить бойцов батальона "Азов" с населенного пункта.

Об этом в Facebook рассказал журналист Максим Левин, который отметил, что силовики проводят проверку авто на данной территории.

"Полиция собирается выселять "Азов". Приехали только что, в количестве 18 человек, вооруженные. Приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали, кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались предъявить, что я незаконно проехал в Золотое-4", – написал он.

Отметим, что позже журналист удалил свой пост в соцсети.

Также издание "Левый берег" пишет, что прибывшие полицейские не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. По их заявлению, они прибыли, чтобы проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения. После осмотра полицейские уехали.

Отмечается, что ранее ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, участка разведения сил и средств на Донбассе.

Полиция в Золотом

Полиция в Золотом

Полиция в Золотом

Полиция в Золотом

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