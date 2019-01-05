В жилом доме Мариуполя прогремел мощный взрыв: есть погибшие

В Мариуполе в жилой квартире в субботу, 5 января, прогремел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области. Вызов об инциденте поступил в 21:20. "Число жертв уточняется", — сказано в сообщении.

Правоохранители рассказали, что на месте работает следственно-оперативная группа, происхождение взрыва выясняют.

По данным городского сайта 0629, ЧП произошло в квартире на третьем этаже на проспекте Строителей в центральном районе. Предварительно, взорвалась граната, два человека погибло.

По рассказам очевидцев, взрыв был слышен даже в 17-м микрорайоне. Один из пострадавших перед смертью из окна звал на помощь.

Как видно на снимках, труп одного из них свисает из окна с оторванной конечностью, внизу видна огромная лужа крови.

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0629.com.ua

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На место ЧП приехали взрывотехники, также видно 3-4 машины медиков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Виннице прогремел мощный взрыв в троллейбусе во время движения, пострадали три человека.