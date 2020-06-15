В Запорожской области поймали иностранцев, которые грабили дома и взрывали банкоматы

В Запорожской области поймали двух членов преступной группировки, которые находились в розыске за совершение серии грабежей и угонов.

Они подозреваются в разбойных нападениях на жилища граждан с применением огнестрельного оружия, кражах из банкоматов путем их подрыва, незаконных завладениях транспортными средствами, кражах из частных домов на территории области и Киева. Об этом сообщается на сайте местного управления Нацполиции.

Операция по задержанию мужчин состоялась 12 июня на одной из баз отдыха на территории поселка городского типа Кирилловка Акимовского района.

Оба фигуранта, граждане Молдовы 1995 и 1996 рождения, с 13 марта находились в Украине. Установлено, что подозреваемые, начиная с конца марта этого года, совершали преступления в роли исполнителей в составе группировки, в которую входило еще три человека.

Иностранные граждане задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (вооруженный разбой). За это им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Подозреваемые

Подозреваемые

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Печерском районе Киеве произошло разбойное нападение, во время которого трое преступников отобрали у жертвы крупную сумму денег.