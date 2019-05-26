В Запорожской области пронесся мощный смерч: видео страшного вихря

В Запорожской области около Мелитополя пронесся огромный смерч.

Видео бушующей стихии опубликовали в сети. На показанных кадрах видно, что гигантская воронка образовалась на полях за городом.

Редкое в этих краях природное явление засняли на видео 25 мая местные жители из района ул. Белякова. Данных о разрушениях или пострадавших не было.

Напомним, что на территории Одесского аэропорта пронесся мощный смерч. На кадрах видно, как за вихрем наблюдают работники аэропорта. При этом небо было солнечное с облаками.

Также по Житомирщине прошелся сильный ураган-смерч, который повалил около 100 гектаров леса. Ураган пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу.

Кроме того, в Черновицкой области бушевал мощный торнадо, который вырвал деревья с корнями.

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