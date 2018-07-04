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В Запорожье военные попали в ДТП: погиб один человек

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В Запорожской области военный МАЗ автомобильной роты ВЧ А 0709 из города Черкассы попал в ДТП, в результате чего погиб один человек.

По данным местного портала Depo, это случилось 4 июля, около 15:00. Водитель потерял управление, тягач без прицепа съехал в кювет и перевернулся на крышу.

ДТП с военными в Запорожье

Depo

В результате аварии пассажир-прапорщик ВСУ получил травмы. По предварительной информации, у него открытый перелом правой голени. Мужчину госпитализировали в Томаковскую центральную районную больницу.

ДТП с военными в Запорожье

Depo

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Погибшим оказался водитель, старший сержант ВСУ. Его зажало в кабине. По данным издания, военные ехали в командировку в Никополь.

ДТП с военными в Запорожье

Depo

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом произошло ДТП с участием грузовика и иномарки, в результате чего легковушку разорвало пополам.

Место
УкраинаЗапорожье
Объекты
ДТПДТП Харьков
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