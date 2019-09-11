"Зачем варварам розы?" В Ялте пожаловались на последствия "русского мира"

Во временно оккупированной Ялте возмутились скудным озеленением города и отсутствием цветов на клумбах.

Местные жители вспоминают, что до оккупации курортный город был настоящим цветником, а сейчас полюбоваться красотой они могут только в Москве. Скриншот соответствующих жалоб на местном паблике опубликовал в своем Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

"Зачем варварам розы", "Красть цветы с вазонов и клумб надо меньше", "Розы? Да здесь даже если колючей проволокой их обнести, все равно уничтожат! То на рассаду, то нищеброды, которым жалко телочке на цветочек", "Две самые большие проблемы – это кражи и полив", – возмущаются ялтинцы.

Оккупированная Ялта "Ялтаинформ"

В свою очередь блогер отметил, что корень их претензий кроется именно в оккупации украинского полуострова, который вел безбедную жизнь до вторжения на него российских захватчиков.

"Крым. Раньше Ялта пахла розами, а потом пришел "русский мир" – с нищебродами, воровством и криворукостью", – отметил КРЫМский бандеровец.

Крым. Раньше Ялта пахла розами, а потом пришел русский мир - с нищебродами, воровством и криворукостью pic.twitter.com/T9pFiG3oHa — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты соорудили странное заграждение по пути на пляж на Ливадии в Ялте. Пропагандистские СМИ показали в сети фото, где видно отреставрированный проход. Правда, изменения заключаются в том, что теперь туристы могут наблюдать металлические решетки.

Также в оккупированной Ялте на набережной установили ледовый каток для шоу супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – российской фигуристки Татьяны Навки. Монтаж вызвал негодование у местных жителей.

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