В ВСУ разоблачили фейк террористов "ЛНР" о взрыве на позициях ОС
Фейк террористов ЛНР
Террористы "ЛНР" распространили на своих информационных каналах фейк о якобы взрыве боеприпасов на позициях 30 ОМБр ВСУ. При этом оккупанты утверждали, что в результате ранения якобы получили восемь воинов полка Нацгвардии "Азов".
Однако оказалось, что этот же вброс они уже распространяли в июле 2019 года. На идентичность кадров обратил внимание на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
Фейк террористов "ЛНР" годичной давности
"Марочко и "боярышник-ньюс" распространяют фейквидео якобы с ранением 8 воинов НГУ из состава 30 ОМБр. Но в связи с похмельным синдромом забыли, что уже его публиковали 12 июля 2019 года. Корми вату дерьмом", – высмеял ложь пропагандистов псевдореспублик защитник Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в течение последних нескольких месяцев российские террористы "Л/ДНР" и их пропагандисты активно распространяли в информационном пространстве нелепые фейки о защитниках Украины на Донбассе.
Они касались выдуманных историй об изнасиловании, о пандемии коронавируса и о якобы расколе в рядах ВСУ.
Напомним, недавно воины 24 ОМБр ВСУ мощным ударом полностью уничтожили склад боеприпасов террористов "Л/ДНР" и показали момент взрыва на видео.