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Поскользнулся и упал: под Винницей с детьми произошла трагедия

9.1тЧитать материал на украинском

В Винницкой области в пруду утонули малолетние брат и сестра. По словам местных жителей, один ребенок упал в воду, а второй пытался его спасти.

Как узнал OBOZREVATEL, трагедия произошла 18 мая в с. Чагов Оратовского района. 5-летний Радислав и 10-летняя Софийка вместе с матерью пасли коров на лугу за селом. В какой-то момент дети пропали с поля зрения женщины.

Вскоре к их матери подошли знакомые и сообщили, что на поверхности пруда, что рядом с пастбищем, плавают вещи ее сына. Выяснилось, что мальчик с девочкой... утонули.

Пруд в с. Чагов

Пруд в с. Чагов

Vova Kruchun

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В ГСЧС Винницкой области OBOZREVATEL сообщили, что к приезду спасателей тела детей на берег вытащили местные жители. Обстоятельства трагедии на данный момент устанавливает полиция.

По предварительной информации, один ребенок поскользнулся на одной из железобетонных плит, которыми уложен берег водоема, и упал в воду. Второй бросился ему на помощь.

Софийку и Радислава похоронили 19 мая. У них осталась старшая сестра.

Поскользнулся и упал: под Винницей с детьми произошла трагедия

Google. Maps

Поскользнулся и упал: под Винницей с детьми произошла трагедия

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области двое школьников утонули в оросительном канале. Один из мальчиков во время селфи упал в воду, а второй бросился ему на помощь. В результате детей затянуло в одну из труб.

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Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаВинница
Теги
криминалдети
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Бідні дітки!
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