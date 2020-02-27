В Виннице 43-летний пьяный мужчина ворвался в синагогу. При этом он выкрикивал антисемитские лозунги.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области, хулиган применил силу к одному из находившихся там. "В помещение синагоги в Виннице ворвался нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался, выкрикивал антисемитские лозунги и применил силу к одному из присутствующих", – заявили правоохранители.
В Виннице мужчина устроил дебош в синагоге
Пресс-служба ГУ НП в Винницкой области
Отмечается, что на данный момент следователи открыли два уголовных производства по статьям о хулиганстве и о действиях, направленных на разжигание религиозной вражды.
Если вину докажут, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обвинил директора НАБУ Артема Сытника во лжи о прослушке прихожан синагоги в октябре 2018 года.
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