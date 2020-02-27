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27 февраля • обновлено в 08:02
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В Виннице мужчина устроил дебош в синагоге

1.5т
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В Виннице 43-летний пьяный мужчина ворвался в синагогу. При этом он выкрикивал антисемитские лозунги.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области, хулиган применил силу к одному из находившихся там. "В помещение синагоги в Виннице ворвался нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался, выкрикивал антисемитские лозунги и применил силу к одному из присутствующих", – заявили правоохранители.

В Виннице мужчина устроил дебош в синагоге

В Виннице мужчина устроил дебош в синагоге

Пресс-служба ГУ НП в Винницкой области

Отмечается, что на данный момент следователи открыли два уголовных производства по статьям о хулиганстве и о действиях, направленных на разжигание религиозной вражды.

Если вину докажут, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обвинил директора НАБУ Артема Сытника во лжи о прослушке прихожан синагоги в октябре 2018 года.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина Винница
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