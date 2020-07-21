На дискотеке курортного поселка Урзуф "Аврора" (Донецкая область) 18 июля произошла драка между посетителями и охранниками.

Как пишет местный портал 0629, сотрудники заведения избили ногами одного из гостей (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На видео, снятом очевидцем, видно охранников заведения "Аврора" в черных футболках, которые бьют людей, лежащих на песке.

По данным портала, один из гостей после ряда ударов по голове потерял сознание. Ему оказывали помощь посетители ночного клуба.

Полиция сообщила журналистам, что информации о драках в Урзуфе за выходные нет. Однако к ним обратились медики, которые рассказали, что они оказывали помощь мужчине 32 лет, который отдыхал в "Авроре". Он получил травмы головы, но претензий ни к кому не имеет и заявление в полицию писать не захотел.

В полиции заявили, что зарегистрировали данный факт и будут проводить комплексную проверку.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестные избили иностранных студентов, а затем открыли стрельбу. В ходе драки пятеро пьяных мужчины кричали в сторону пострадавших расистские высказывания.