В Украину вернулись моряки с затонувшего корабля: все подробности

В понедельник, 25 ноября, в Украину из Мавритании вернулись четверо украинских моряков, которые были на затонувшем траулере "Иван Голубец".

Об этом в Twitter написал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", – отметил чиновник.

Также в возвращении украинцев дипломат поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда.

Траулер "Иван Голубец" NewsOne

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 июля у берегов Африки около Мавритании сгорел украинский океанский траулер "Иван Голубец".

Траулер "Иван Голубец" затонул у берегов Мавритании, унеся жизни двух моряков.

26 июля часть экипажа затонувшего траулера вернулась в Украину, а другая часть осталась в Мавритании на время расследования.

Траулер "Иван Голубец" – одно из четырех украинских океанических судов, принадлежащих государству. Он был зафрахтован латвийским бизнесменом, ходил под грузинским флагом.

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