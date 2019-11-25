Главная Новости
25 ноября • обновлено в 11:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Украину вернулись моряки с затонувшего корабля: все подробности

424
Читать материал на украинском

В понедельник, 25 ноября, в Украину из Мавритании вернулись четверо украинских моряков, которые были на затонувшем траулере "Иван Голубец".

Об этом в Twitter написал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", – отметил чиновник.

Новости
"Поднимется вонь": раскрыта хитрость России в деле о передаче украинских кораблей

Также в возвращении украинцев дипломат поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда.

Траулер "Иван Голубец"

Траулер "Иван Голубец"

NewsOne

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 июля у берегов Африки около Мавритании сгорел украинский океанский траулер "Иван Голубец".

  • Траулер "Иван Голубец" затонул у берегов Мавритании, унеся жизни двух моряков.

  • 26 июля часть экипажа затонувшего траулера вернулась в Украину, а другая часть осталась в Мавритании на время расследования.

  • Траулер "Иван Голубец" – одно из четырех украинских океанических судов, принадлежащих государству. Он был зафрахтован латвийским бизнесменом, ходил под грузинским флагом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги