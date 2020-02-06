В Украине внезапно закрыли границу с Молдовой: что произошло

В четверг, 6 февраля, из-за обильного снегопада в Одесской области временно прекратили работу контрольные пункты пропуска на границе с Молдовой – "Табаки" и "Рени".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Из-за больших заносов затруднены подъезды к дороге, которая ведет к пунктам пропуска "Новые Трояны" и "Железнодорожное". В пункте пропуска "Табаки" временно не осуществлялись пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач. Автотранспорт пограничники перенаправили в пункт пропуска "Виноградовка", – говорится в сообщении.

Граница с Молдовой Госпогранслужба

Авто с пункта пропуска "Рени" перенаправляли к пункту "Долинское". На "Болграде" сложно проехать из-за значительного снежного покрова на дороге.

Отмечается, что пограничники помогли людям, которые застряли в авто между украинским пунктом пропуска "Виноградовка" и молдавским "Вулканешты".

ЧП на границе Украина – Молдова Госпогранслужба

ЧП на границе Украина – Молдова Госпогранслужба

Добавим, что в Херсонской области из-за ухудшения погоды закрыли международный аэропорт "Херсон". При этом из-за снегопада пропало электричество в 134 населенных пунктах области.

ЧП на границе Украина – Молдова Госпогранслужба

ЧП на границе Украина – Молдова Госпогранслужба

ЧП на границе Украина – Молдова Госпогранслужба

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля Украина останется под влиянием южного циклона, что приведет к осложнению погодных условий.

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