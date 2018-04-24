В Украине усложнится ситуация на дорогах: названы области

В Черниговской и Сумской областях возможны нарушения транспортного сообщения из-за подъема воды в Днепре, Десне и Сейме и частичного затопления дорог.
Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"24-25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышением опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской и Сумской областях", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Обозреватель", в Украину во вторник, 24 апреля, придут осадки и немного похолодает. Сухая погода сохранится лишь на западе Украины и на территории Крыма.
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