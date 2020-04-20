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20 апреля • обновлено в 17:21
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В Украине церковников УПЦ МП массово наказали за нарушение карантина на Пасху

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Национальная полиция открыла пять уголовных производств на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата за нарушение правил карантина на Пасху.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МВД Шкиряк. По его словам, на церкви УПЦ МП правоохранители выписали пять административных протоколов.

"Пасха. Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", – написал он.

В Украине церковников УПЦ МП массово наказали за нарушение карантина на Пасху

Известно, что уголовные производства точно возбуждено по Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области и по Почаевской Свято-Успенской лавре на Тернопольщине.

Отмечается, что оба эти храма на Пасху посетило большое количество прихожан, которые не соблюдали правила социальной дистанции. Кроме этого, часть людей была без масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне праздника Пасхи люди массово нарушали карантин из-за коронавируса, посещая церкви.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
УПЦ МП РПЦ Национальная полиция Украины
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Московские попы продолжают проводить праздники по законам дремучего средневекового мракобесия! Мир этот праздник празднует с учетом сегодняшнего дня. Очень надеюсь на Епифания, как носителя новой современной культуры религиозных праздников!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Да вообще этих кгбешных антихристов разогнать, отправить на мацкву, а храмы передать ПЦУ, как государственную собственность.
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