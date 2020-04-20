В Украине церковников УПЦ МП массово наказали за нарушение карантина на Пасху

Национальная полиция открыла пять уголовных производств на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата за нарушение правил карантина на Пасху.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МВД Шкиряк. По его словам, на церкви УПЦ МП правоохранители выписали пять административных протоколов.

"Пасха. Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", – написал он.

Известно, что уголовные производства точно возбуждено по Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области и по Почаевской Свято-Успенской лавре на Тернопольщине.

Отмечается, что оба эти храма на Пасху посетило большое количество прихожан, которые не соблюдали правила социальной дистанции. Кроме этого, часть людей была без масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне праздника Пасхи люди массово нарушали карантин из-за коронавируса, посещая церкви.

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