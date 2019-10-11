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11 октября • обновлено в 17:10
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В Украине суд вернул на должность скандального экс-главу КСУ

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В пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". При этом официального комментария или сообщения от пресс-служб, представителей каких-либо инстанций по данному поводу пока обнародовано не было.

Однако информацию о восстановлении подтвердил в Facebook экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

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"Административный суд только что восстановил Станислава Шевчука главой Конституционного суда. Решение подлежит немедленному исполнению и теперь у нас в стране сразу два главы КС", – отметил он.

Напомним, что:

  • 28 февраля Конституционный суд под руководством Шевчука отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. В признание статьи неконституционной не раз обвиняли именно Шевчука.

  • 3 мая ему по этой же причине отказали в выдаче визы США.

  • 6 мая появилась информация о возможной отставке Шевчука. На его систематические нарушения пожаловались несколько судей КСУ.

Станислав Шевчук

Станислав Шевчук

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2019 года главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие и сняли его с должности. Новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

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Персона
Святослав Шевчук
Место
Украина
Тег
Конституционный суд Украины
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