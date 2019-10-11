В Украине суд вернул на должность скандального экс-главу КСУ

В пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". При этом официального комментария или сообщения от пресс-служб, представителей каких-либо инстанций по данному поводу пока обнародовано не было.

Однако информацию о восстановлении подтвердил в Facebook экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Административный суд только что восстановил Станислава Шевчука главой Конституционного суда. Решение подлежит немедленному исполнению и теперь у нас в стране сразу два главы КС", – отметил он.

Напомним, что:

28 февраля Конституционный суд под руководством Шевчука отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. В признание статьи неконституционной не раз обвиняли именно Шевчука.

3 мая ему по этой же причине отказали в выдаче визы США.

6 мая появилась информация о возможной отставке Шевчука. На его систематические нарушения пожаловались несколько судей КСУ.

Станислав Шевчук Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2019 года главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие и сняли его с должности. Новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

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