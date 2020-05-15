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16 мая • обновлено в 02:31
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В Украине разоблачили хакера, который воровал деньги у банков

5.3т
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Во Львовской области киберполиция разоблачила 22-летнего украинца, который с помощью самостоятельно созданной вредной программы выводил деньги пользователей иностранных банков.

Хакера установили сотрудники киберполиции совместно со следователями области и батальоном полиции особого назначения, под процессуальным руководством местной прокуратуры, сообщается на сайте МВД Украины.

Известно, что хакер вмешивался в банковские учетные записи. Подбирая пароли путем брутфорс атак, украинец выводил деньги клиентов с помощью криптовалют и электронных кошельков.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в транспортных средствах. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карты и наличные.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Злоумышленнику грозит до шести лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Во Львовской области хакер выводил деньги пользователей банков

Во Львовской области хакер выводил деньги пользователей банков

mvs.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Черновицкой области разоблачили двух братьев, которые похищали данные пользователей из разных стран с известных сайтов и продавали их.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Банковская система хакеры
Место
Украина Львов
Теги
Национальная полиция Украины банк крадут деньги Киберпреступность хакеры киберполиция
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