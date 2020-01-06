Подозревают рецидивиста и молодую мать: все детали жуткого убийства девушек в новогоднюю ночь

В Киеве на Подоле во время новогодних праздников жестоко убили двух девушек: Марию Каминину и Еву Лысенко. Девушки были лучшими подругами, обе учились и работали. Полиция уже задержала подозреваемых. Одним из них оказался рецидивист, а вторая – 29-летняя молодая мать.

Подробнее о трагедии – читайте в материале OBOZREVATEL.

На Новый год в квартире было трое

Как сообщили родные погибших девушек, около 21 часа 2 января они вышли в магазин и не вернулись. Обе девушки жили в районе метро “Дорогожичи”, на улице Берлинского. На новогоднюю ночь, по сообщению полиции, одна из девушке с молодым человеком сняли квартиру на улице Кирилловской на Подоле. Хозяйка сдала жилье до 4 января.

На месте убийства девушек на Подоле в Киеве Нацполиция

Когда она пришла убрать квартиру, то обнаружила тела двух девушек на балконе в шкафу. Полиция насчитала на телах десяток колотых ран.

На страничке в соцсети у погибшей Марии Камининой сохранилось видео празднования Нового года – там видно как три человека держат бокалы. Судя по всему в новогоднюю ночь в квартире их было только трое.

Мария Каминина

Также некоторые сообщают, что 2 января Мария уже была на работе. А пропала она с Евой вечером.

Обе учились и работали

Мария Анна Каминина, 19-летняя погибшая девушка, в последнее время работала в IT-компании, по крайней мере так указано на ее страничке в соцсетях. Мария училась на заочном отделении Белоцерковского аграрного института, на филологическом отделении. Осенью прошлого года она закончила вуз.

Мария искала работу на сайтах вакансий

В остальное время Мария искала возможность подзаработать. Судя по сайтам вакансий, девушка летом прошлого года хотела стать доставщиком еды. Она писала в резюме, что увлекается велоспортом, поэтому доставлять еду на велосипеде для нее удовольствие. Ранее она работала бариста, хотела быть официантом.

Мария писала стихи

Мария увлекалась стихами, кое-что писала и публиковала сама. Правда, в последний год она писала, что потеряла смысл жизни и ей не приносит удовольствие даже спорт.

О 17-летней Еве Лысенко нам рассказала одна из знакомых семьи. “Евочка была ангельским ребенком. Добрым, отзывчивым, и всегда всем бежала на помощь. Возможно, в этот раз она также поступила и лишилась жизни”, – сказала нам знакомая.

Ева была доброй и отзывчивой девушкой

Ева училась в колледже, а в свободное время подрабатывала – раздавала рекламу.

Рецидивист и должник

Подозреваемые в убийстве уже задержаны полицией. Рано утром 6 января их нашли в Одессе. Это Сергей Ксендзик 1985 года рождения с Волынской области и Елизавета Бершацкая 2000 года рождения с Кировоградской области.

Елизавета Бершацкая

Сергей Ксьондзик Магнолия TV

В полиции сообщают, что Ксендзик уже неоднократно судим. В реестре судебных решений есть одно судебное решение, в котором упоминается человек с такими же данными. Он задолжал по кредитной карточке ПриватБанку 62 тысячи гривен. В феврале суд постановил взыскать с него эти деньги.

Также одна из знакомых погибших девочек сообщила, что подозреваемый – ее бывший сосед. Но каким образом он оказался вместе с девушками – не понятно.

Судя по страничкам в соцсетях Бершацкой (у нее их несколько, с разными друзьями), девушка выросла в бедной семье в селе Кировоградской области.

Елизавета Бершацкая в соцсетях имеет несколько страниц

В селе Бершацкая жила с Сергеем М.

У нее есть сестра. А вот в отношениях она состояла с каким-то другим мужчиной, Сергеем М. И судя по фото, у нее есть маленькая дочь. Фото с ней она подписывает “мое солнышко”, “моя мася”.

Осенью прошлого года Елизавета фотографировалась на фоне новостройки в каком-то городе. Там она сидела на лавочке с чемоданом, возможно, приехала на заработки.

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