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11 ноября • обновлено в 16:59
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В Одессе едва не взорвался дом из-за газового котла: фото пожара

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В Одессе 11 ноября спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Спиридоновской.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит газовый котел. В связи с угрозой взрыва жильцов дома эвакуировали.

Здание отключили от газоснабжения. Пожар на площади 5 кв. м. потушили в течение 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото последствий происшествия, проскрольте страницу до конца).

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Погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания принимали участие 13 спасателей на 3 единицах специальной техники. Причина пожара устанавливается.

В центре Одессы в квартире едва не взорвался газовый котел

В центре Одессы в квартире едва не взорвался газовый котел

od.dsns.gov.ua

В центре Одессы в квартире едва не взорвался газовый котел

В центре Одессы в квартире едва не взорвался газовый котел

od.dsns.gov.ua

В центре Одессы в квартире едва не взорвался газовый котел

В центре Одессы в квартире едва не взорвался газовый котел

od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе горела гостиница "M1 Club Hotel", которая расположена на берегу моря неподалеку от дельфинария Nemo.

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Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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