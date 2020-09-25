В центре Харькова грабитель подстрелил женщину и угнал ее авто. Фото и видео

В пятницу, 25 сентября, в центре Харькова неизвестный средь бела дня подстрелил женщину, забрал у нее деньги и угнал авто.

Как сообщает местное издание NewsRoom, инцидент произошел на проспекте Науки, 38. Прохожие услышали как минимум один выстрел около припаркованного автомобиля BMW X5 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Был один человек, он забрал у нее сумку с деньгами. Муж вышел из машины, чтобы помочь жене, а грабитель сел на водительское сиденье и уехал", – рассказала свидетельница.

Правоохранители ввели в городе план "Сирена". Спустя некоторое время машину нашли неподалеку, на улице Минской.

"Разыскивается крупный мужчина в белой майке и синих джинсах. Передвигается пешком", – сообщают Telegram-каналы со ссылкой на полицию.

Пострадавшая находится в больнице с раной руки. Выяснилось, что это харьковский предприниматель Татьяна Брауде.

37-летняя харьковчанка в разное время владела кафе Blincher на улице Ярослава Мудрого (сейчас заведение закрыто) и баром Beatnik.

Сейчас женщина владеет точками по продаже кукурузы в парке Горького. Угнанный автомобиль BMW X5 2015 года зарегистрирован на пострадавшую.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября около 13:30 в Запорожье возле развлекательного комплекса на улице Нижнеднепровской произошла стрельба, есть раненные.