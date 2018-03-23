В Тернополе проучили водителя с нашумевшего в сети видео

На днях в соцсети широкую огласку получила видеозапись, на которой водитель автомобиля Toyota Самrу нарушает правила дорожного движения и создает аварийную ситуацию, двигаясь по проспекту Степана Бандеры в Тернополе.

Патрульным удалось установить личность водителя-правонарушителя, которым оказался 22-летний житель города, сообщает в своем Facebook Патрульная полиция Тернопольской области.

Инспекторы вынесли водителю постановление по ч.2 ст.122 Куоап и административный протокол по ч.4 ст.122 Куоап.

Как писал "Обозреватель", в Киеве пьяный водитель влетел в авто копов.