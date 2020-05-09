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9 мая • обновлено в 15:56
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В Тернополе несовершеннолетнюю подозревают в убийстве студента

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В убийстве студента одного из ВУЗов Тернополя подозревают 17-летнюю жительницу области.

Тело 24-летнего парня обнаружили медики по месту его жительства 9 мая около четырех часов утра. На теле погибшего было ножевое ранение, сообщили на сайте Национальной полиции Тернопольской области.

Убитый оказался жителем Демократической Республики Конго.

В Тернополе несовершеннолетнюю подозревают в убийстве студента

В Тернополе несовершеннолетнюю подозревают в убийстве студента

antikor.com.ua

Правоохранители опросили соседей, возможных очевидцев и свидетелей, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Таким образом оперативно установили личность подозреваемой.

Ею оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства.

Девушка убила парня и сбежала

Девушка убила парня и сбежала

tp.npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Мариуполе Донецкой области вечером 7 мая в городском туалете обнаружили тело молодой женщины.

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Автор
Карина Бондаренко
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