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Ворвался с гранатой: в Сумах в ночном клубе прогремел взрыв, много пострадавших

11.4тЧитать новость на украинском

В Сумах около шести утра прогремел взрыв в ночном клубе "Луна" на улице Интернационалистов.

Как сообщает местное издание "Данкор онлайн", перед инцидентом возле клуба видели мужчину в балаклаве, который убегал с места происшествия. Отмечается, что уже через минуту прогремел взрыв.

По непроверенным данным, мужчина бросил гранату в сторону охранников заведения.

На месте инцидента сейчас находятся 8 полицейских машин и "скорая".

ТСН

Как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, всего пострадало от взрыва гранаты 7 человек. Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба. Отмечается, что это мужчина 1990 года рождения. Во время задержания он оказывал сопротивление полиции, угрожал ножом.

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Мотивы преступления пока неизвестны. Подозреваемого увезли на освидетельствование. Потом его доставят в горотдел полиции, куда прибудет адвокат.

Как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса - это "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

По информации ТСН, семеро пострадавших госпитализировали в Сумскую областную больницу. Двое в тяжелом состоянии, один человек получил ранение руки.

Сейчас двух оперируют в хирургии, один - в стационаре, один попал в торакальное, один пострадавший в сосудистом, еще один человек в ортопедии с травмированными конечностями.

По неофициальной информации, мужчину не пустили в ночное заведение, поэтому он вернулся в балаклаве и с гранатой в руках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Сумах семья пострадала от взрыва пороха.

Место
УкраинаСумы
Объекты
взрывполиция
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