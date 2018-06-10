Ворвался с гранатой: в Сумах в ночном клубе прогремел взрыв, много пострадавших

В Сумах около шести утра прогремел взрыв в ночном клубе "Луна" на улице Интернационалистов.

Как сообщает местное издание "Данкор онлайн", перед инцидентом возле клуба видели мужчину в балаклаве, который убегал с места происшествия. Отмечается, что уже через минуту прогремел взрыв.

По непроверенным данным, мужчина бросил гранату в сторону охранников заведения.

На месте инцидента сейчас находятся 8 полицейских машин и "скорая".

ТСН

Как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, всего пострадало от взрыва гранаты 7 человек. Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба. Отмечается, что это мужчина 1990 года рождения. Во время задержания он оказывал сопротивление полиции, угрожал ножом.

Мотивы преступления пока неизвестны. Подозреваемого увезли на освидетельствование. Потом его доставят в горотдел полиции, куда прибудет адвокат.

Как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса - это "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

По информации ТСН, семеро пострадавших госпитализировали в Сумскую областную больницу. Двое в тяжелом состоянии, один человек получил ранение руки.

Сейчас двух оперируют в хирургии, один - в стационаре, один попал в торакальное, один пострадавший в сосудистом, еще один человек в ортопедии с травмированными конечностями.

По неофициальной информации, мужчину не пустили в ночное заведение, поэтому он вернулся в балаклаве и с гранатой в руках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Сумах семья пострадала от взрыва пороха.