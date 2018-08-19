В Сумах авто полиции влетело в толпу пешеходов: фото и видео с места ДТП

В воскресенье, 19 августа, в Сумах произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции: около 14:30 на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская авто патрульной полиции столкнулось с Аudi, перевернувшись на крышу.

Как сообщила патрульная полиция Сумской области на странице в Facebook, в аварии пострадали пятеро людей.

Местные жители активно публикуют в соцсетях фотографии с места аварии, заявляя, что пострадавших было семеро (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

По словам очевидцев, автомобиль патрульной полиции включил сирену лишь за 15 метров до перехода, а патрульные ехали на красный сигнал светофора.

При этом в полиции заявили, что в момент столкновения автомобиль ехал со включенной сиреной и имел преимущество в движении, а водитель Audi якобы не уступил дорогу.

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