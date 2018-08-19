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В Сумах авто полиции влетело в толпу пешеходов: фото и видео с места ДТП

72.8тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 19 августа, в Сумах произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции: около 14:30 на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская авто патрульной полиции столкнулось с Аudi, перевернувшись на крышу.

Как сообщила патрульная полиция Сумской области на странице в Facebook, в аварии пострадали пятеро людей.

Местные жители активно публикуют в соцсетях фотографии с места аварии, заявляя, что пострадавших было семеро (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

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По словам очевидцев, автомобиль патрульной полиции включил сирену лишь за 15 метров до перехода, а патрульные ехали на красный сигнал светофора.

При этом в полиции заявили, что в момент столкновения автомобиль ехал со включенной сиреной и имел преимущество в движении, а водитель Audi якобы не уступил дорогу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Харьковщине автомобиль влетел в остановку с людьми.

Место
УкраинаСумы
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Укропы, вы - настоящие скоты. Никакой "украины" - на Донбассе не будет.
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
все будет))..полний фарш на московии..))непереживай..))
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Banderacaput Sergey, пососай..
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Если министр и его помошники долбоебы то и большвя часть полицейских просто єбонутые, это знают и видят все украинские водители!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Спешили. За Путеном гнались, видимо)))
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Миценко Андрей, та да..руснявие фанати пурера подлизать спешили..стрим из австрии глядели..вот и гляделки повилазили..
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