В США заговорили о большой войне на Ближнем Востоке

Ликвидация в Багдаде (Ирак) генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил американский сенатор Крис Мерфи. Сообщение он опубликовал на странице в Twitter. При этом он однозначно назвал Сулеймани врагом США.

"Вопрос в другом: действительно ли Америка только что ликвидировала без разрешения Конгресса второго по значимости человека в Иране, сознавая, что потенциально развязывает крупномасштабную региональную войну?" – подчеркнул Мерфи.

Секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи уже пообещал жестоко отомстить США.

Soleimani was an enemy of the United States. That’s not a question.



The question is this - as reports suggest, did America just assassinate, without any congressional authorization, the second most powerful person in Iran, knowingly setting off a potential massive regional war?