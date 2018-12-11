В списках богачей Forbes: в Украине разыскивают бизнесменов-мошенников из России

В Украине объявили в розыск российских братьев-бизнесменов Николая и Сергея Саркисовых за подозрением в мошенничестве.

На сайте Министерства внутренних дел Саркисовы внесены в перечень лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Датой исчезновения предпринимателей в МВД указывают 24 сентября 2018 года.

Бизнесменам инкриминируют в Украине мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой по ч.4 ст. 190 УК. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сергей и Николай Саркисовы, пишет УП, — владельцы страховой компания "Группа РЕСО". Они входят в список десяти самых богатых семейных кланов России.

Сергей Саркисов, кроме прочего, занимается кинорежиссурой. В 2007 году он продал 33% акций "РЕСО-Гарантии" французской страховой группе AXA.

В 2018-м бизнесмены вошли в список самых богатых семей России по версии журнала Forbes, заняв шестое место. Их капитал оценили в 1,5 млрд долларов.

Большая часть недвижимости Саркисовых находится за границей: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе.

Николай и Сергей Саркисовы pravda.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в 2018 году во время проверок контролирующими органами бизнеса штрафы и санкции применяли при 40% выявленных нарушений.