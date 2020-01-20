"Слил и предал": в СНБО рассказали, почему террористам Гиркина удалось сбежать с Донбасса

В 2014 году Вооруженные силы Украины могли разгромить колонну террористов "ДНР" во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым), но не получили соответствующую команду.

Об этом в интервью "Донбасс. Реалии" рассказал генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, координаты террористов имелись у подразделений ВСУ и они передавали их командованию, требуя открыть по оккупантам огонь.

Кривонос и Гиркин

"Но огонь не был открыт, когда противник начал выходить уже с самого Краматорска. На отрезке между Краматорском и Константиновкой достаточно мест, где можно совершенно спокойно, не боясь поразить местное население, уничтожить эти подразделения. И авиация, которая вылетела, а мы направляли авиацию, координировали куда и как лететь, не открыла огонь. Почему? Задайте вопрос тому, кто руководил общей операцией. Генерал Муженко (Виктор Муженко, начальник Генштаба ВСУ с 3 июля 2014 года по 21 мая 2015 года. – Ред.). Какие мотивы у него были?! Потому что у меня в то время просто слова закончились, и я уже просто открытым текстом рассказал ему, что он нас слил и предал", – сказал Кривонос.

Замсекретаря СНБО также выразил уверенность в том, что если бы ВСУ в то время осуществили удар по российским захватчикам, то те незамедлительно бы убрались с востока Украины.

"Если бы по колонне был нанесен качественный и профессиональный огневой удар и противник понес бы серьезные потери, я думаю, что они бы не остановились в Донецке, а мчались бы, наверное, до самого Ростова. Почему? Потому что опыт других стран показывает, что с террористами не нужно вести переговоры, террористов нужно уничтожать", – уверен Кривонос.

Он убежден, что если бы оккупанты поняли силу украинской власти и армии, то не остановились бы и спасались бегством.

"Они бы понимали, что везде, где бы их ни догнали, будет ожидать наказание. Наказание за то, что они делают на нашей земле", – резюмировал генерал-майор ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кривонос заявил, что в марте 2014 года ВСУ могли сдержать российскую вооруженную агрессию в Крыму, за которой последовала оккупация полуострова. По его словам, план свернули накануне реализации его второй части. Он также выразил уверенность, что россияне не решились бы на оказание сопротивления украинской армии.

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