В сети показали список вероятных жертв Ан-26 под Харьковом: на борту были курсанты 2 и 4 курсов

В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26, который разбился в Чугуеве вечером в пятницу, 25 сентября.

Фото было опубликовано в Telegram-канале "ТРУХА Харьков" в 11 часов вечера, спустя почти два часа после крушения.

На снимке отмечено, что всего на борту было 28 человек, из которых 7 членов экипажа и 19 курсантов. В Ан-26, который трагически разбился, было столько же человек.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что на борту находились курсанты второго и четвертого курсов, передает Укринформ.

Он подтвердил, что нашли тела 22 жертв. "Двое пострадавших – один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй – физически в удовлетворительном состоянии, "психоэмоциональное состояние – понятно какое", – рассказал он.

Военный Александр Гром в Facebook сообщил, что среди жертв было пятеро человек, которые "могли продолжить авиационные офицерские династии".

Как писал OBOZREVATEL, авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку, в сети показали фото и видео с места трагедии.