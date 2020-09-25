В сети показали список вероятных жертв Ан-26 под Харьковом: на борту были курсанты 2 и 4 курсов
Самолет разбился при заходе на посадку в Чугуеве
На борту находилось 28 человек
Глава Харьковской ОГА подтвердил, что два человека выжили
В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26, который разбился в Чугуеве вечером в пятницу, 25 сентября.
Фото было опубликовано в Telegram-канале "ТРУХА Харьков" в 11 часов вечера, спустя почти два часа после крушения.
На снимке отмечено, что всего на борту было 28 человек, из которых 7 членов экипажа и 19 курсантов. В Ан-26, который трагически разбился, было столько же человек.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что на борту находились курсанты второго и четвертого курсов, передает Укринформ.
Он подтвердил, что нашли тела 22 жертв. "Двое пострадавших – один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй – физически в удовлетворительном состоянии, "психоэмоциональное состояние – понятно какое", – рассказал он.
Военный Александр Гром в Facebook сообщил, что среди жертв было пятеро человек, которые "могли продолжить авиационные офицерские династии".
Как писал OBOZREVATEL, авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку, в сети показали фото и видео с места трагедии.