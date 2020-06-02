В Мукачево 28-летний местный житель, который совершил самоубийство в трансляции на Facebook, оставил предсмертную записку.

Текст письма опубликовал ужгородский ресурс 0312.ua. В нем парень стихами обратился к своему дедушке, которого уже тоже, видимо, нет в живых.

Он попросил прощения за многие свои поступки, в частности за то, что не был рядом в какой-то трагический день.

"Дед, прости за все, что я натворил. Мы все тут без тебя грустим", – написал погибший.

Записка жителя Мукачево, который повесился в трансляции на Facebook 0312.ua

Как писал OBOZREVATEL, 28-летний самоубийца из Мукачево успел заявить, что его довели правоохранители, которые якобы проводили обыск в его доме. В полиции сейчас расследуют мотивы и обстоятельства.

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