В России задумали переименовать Крым: что произошло

Так называемый вице-премьер правительства оккупированного Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым - Тавриду.

Об этом он заявил на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", где принимала участие делегация из Греции, написала "Российская Газета".

Ранее с самой инициативой выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус. Он считает, что это укрепит "российский статус полуострова".

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"Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым - Таврида", – сказал Мурадов.

По его словам, в России во многих субъектах Федерации применяются названия, которые имеют еще и историческую часть.

Мурадов считает, что крымские греки "смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось, в том числе, и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков".

"Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти", – подытожил так называемый вице-премьер.

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