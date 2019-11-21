Главная Новости
21 ноября • обновлено в 13:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В России прояснили судьбу украденного с украинских кораблей: что известно

4.8т
Читать материал на украинском

Россия практически сразу после захвата украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" изъяла "вещественные доказательства" – оборудование, вооружение, а также личные вещи моряков.

Об этом в эфире ObozTV рассказал российский адвокат украинских моряков Николай Полозов. По его словам, часть вещей впоследствии была украдена.

"Все 24 моряка остаются обвиняемыми по уголовному делу о незаконном пересечении российской границы, которое расследует следственное управление ФСБ. Мало того, корабли являются вещественными доказательствами по этому делу", – напомнил Полозов.

"Практически сразу после захвата, еще зимой, было демонтировано с кораблей радионавигационное оборудование, вывезены все артиллерийские боеприпасы, изъято личное стрелковое оружие моряков, а также их документы и такие предметы, как телефоны, компьютеры, дисковые накопители", – рассказал адвокат.

По его словам, все эти предметы также являются вещественными доказательствами, в отношении их проводились экспертизы.

"По российским законам судьбу вещественных доказательств в конечном счете определяет суд при вынесении итогового приговора. Но до этого момента на стадии предварительного расследования следователь вправе своим постановлением исключить эти предметы из числа вещественных доказательств", – заявил Полозов.

Новости
Кремль нахватает еще пленных? Украинцев в РФ и Крыму предупредили о риске

Как отметил адвокат, часть личных вещей морякам была возвращена, но некоторые вещи пропали.

"Например, ценные вещи при задержании. Мы их даже не нашли в числе вещественных доказательств. Это отдельная история, мы будем разбираться, при каких обстоятельствах эти вещи были утеряны и похищены", – подчеркнул он.

На вопрос, означает ли это, что вещи просто украли, Полозов ответил: "Если говорить простыми словами – да".

В РФ прояснили судьбу украденного с украинских кораблей

НВ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Возвращение украинских кораблей Россией Обострение в Азовском море Российско-украинский конфликт
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Тег
пленные моряки
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
38
37
Смешно
2
Интересно
10
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Как бы Рассея ни называла себя Европой, Азия прёт из всех щелей,пи@дят все,что под руку подвернётся.Сначала территории,а потом трусы и унитазы. Запасайтесь лучше навозом,скоро зима пора лепить скрепы расейские.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
2 из 3 ответов | показать все
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Zhukov Vanya, 3aлyna ваня, мозги твои спucдили и гoBHa вместо них натолкали. Так и прёт со всех щелей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рассадин Сергей
Рассадин Сергей
Zhukov Vanya, Нет "Ваня" тебе твои СМИ насрали в рот, а ты схавал. Потому что ты животное с промытым мозгом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Ну це вже давно не дивує.Це філософія цілої держави - грабуй, бери все, що погано лежить, правий той, хто сильніший і т. Д. Одним словом, середньовіччя!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Рассадин Сергей
Рассадин Сергей
Мельниченко Людмила, Украинка, у вас есть привычка свое скотство транслировать на окружающих. Это ваши "воины свитла" тащили с Донбасса все, от телевизоров до унитазов. И вы скот сраный, уверены, что и все окружающие вас народы такие же. А это не так украинка.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Очень рад за расеян,раз спёрли унитаз,надеюсь знают что это такое и как им пользоваться. Даже если будут умываться из него и то это уже великий прогресс.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги