В России прояснили судьбу украденного с украинских кораблей: что известно

Россия практически сразу после захвата украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" изъяла "вещественные доказательства" – оборудование, вооружение, а также личные вещи моряков.

Об этом в эфире ObozTV рассказал российский адвокат украинских моряков Николай Полозов. По его словам, часть вещей впоследствии была украдена.

"Все 24 моряка остаются обвиняемыми по уголовному делу о незаконном пересечении российской границы, которое расследует следственное управление ФСБ. Мало того, корабли являются вещественными доказательствами по этому делу", – напомнил Полозов.

"Практически сразу после захвата, еще зимой, было демонтировано с кораблей радионавигационное оборудование, вывезены все артиллерийские боеприпасы, изъято личное стрелковое оружие моряков, а также их документы и такие предметы, как телефоны, компьютеры, дисковые накопители", – рассказал адвокат.

По его словам, все эти предметы также являются вещественными доказательствами, в отношении их проводились экспертизы.

"По российским законам судьбу вещественных доказательств в конечном счете определяет суд при вынесении итогового приговора. Но до этого момента на стадии предварительного расследования следователь вправе своим постановлением исключить эти предметы из числа вещественных доказательств", – заявил Полозов.

Как отметил адвокат, часть личных вещей морякам была возвращена, но некоторые вещи пропали.

"Например, ценные вещи при задержании. Мы их даже не нашли в числе вещественных доказательств. Это отдельная история, мы будем разбираться, при каких обстоятельствах эти вещи были утеряны и похищены", – подчеркнул он.

На вопрос, означает ли это, что вещи просто украли, Полозов ответил: "Если говорить простыми словами – да".

НВ

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