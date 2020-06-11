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11 июня • обновлено в 18:53
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В России открестились от суда в Гааге по делу сбитого МН17

4.3т
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Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что ее страна якобы не является стороной уголовного процесса по делу о сбитом над Донбассом Boeing МН17.

Категоричное заявление, которое не соответствует действительности, дипломат страны-агрессора сделала во время брифинга 11 июня.

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

"Прежде всего я хочу напомнить нашу принципиальную позицию: Российская Федерация не является стороной уголовного процесса, ведущегося Окружным судом Гааги. Обвинения выдвинуты трем гражданам России – Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Поэтому мы следим за его ходом с точки зрения соблюдения их законных прав", – сказала Захарова.

Напомним, представительница прокуратуры Нидерландов Деди Вуй-а-Цой, выступая на процессе по делу о сбитом малайзийском Boeing МН17 в Гааге, заявила, что на Донбассе воюют не сепаратисты, а кадровые российские военные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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