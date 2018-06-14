В России инвалиду устроили проблемы из-за беженцев с Донбасса

Инвалид первой группы Татьяна Самсонова, из российской деревни Шутовка под Смоленском, добивается компенсации за вред здоровью, которое причинило возбуждение уголовного дела против нее из-за помощи беженцам с Донбасса.

В 2016 году она вписала к себе семью переселенцев, чтобы те смогли получить в России легальный статус. Полиция обвинила почти обездвиженного инвалида в оформлении фиктивной прописки, пишет "РИА Новости".

Прокурор потребовал оштрафовать женщину-инвалида на 100 тысяч рублей. Год тяжбы пошатнул ее здоровье, но суд в результате согласился с тем, что она помогла беженцам на законных основаниях.

Татьяна Самсонова Быстрые новости Смоленска

В 2014 году на одном из творческих мероприятий Татьяна познакомилась с семьей Горощенко, беженцами с Донбасса, которые жили у ее подруги.

"Когда начали общаться, дружить, мы с сыном предложили перебраться ко мне: вместе веселее. Костя вынужден постоянно находиться со мной, а так хоть какая-то поддержка", – рассказала Татьяна.

Когда семье Горощенко потребовалась прописка, чтобы получить в России легальный статус, Самсонова временно зарегистрировала у себя семью из пяти человек: муж с женой, двое детей и дедушка. Регистрация беженцев с Украины была оформлена официально в местном подразделении миграционной службы.

Однако в конце января 2017-го против Татьяны возбудили уголовное дело по статье 322 УК. Согласно обвинительному заключению, Самсонова "решила совершить фиктивную регистрацию иностранных граждан, преследуя личные интересы". В то же время, в тексте того же заключения указано, что она "заключила договор безвозмездного пользования жилым помещением".

Судебное разбирательство вызвало резонанс в СМИ. Из-за болезни Татьяны заседания неоднократно переносили. В итоге суд согласился с доводами защиты, отметив, что вина Самсоновой не доказана. Инвалида полностью оправдали.

Смоленская народная газета

Однако женщина не остановилась на этом и запросила компенсацию морального вреда, причиненного ей уголовным преследованием. Свои страдания она оценила в один миллион рублей.

"Компенсация нужна. Она нервничала, не спала ночами. Сколько потратили сил и денег на лечение. И ее болезнь начала прогрессировать, что зафиксировано медиками. Сама Татьяна никогда на здоровье не жалуется, но отрицать очевидное бессмысленно: даже итоговое заседание провели у нее дома, потому что она болеет", – объяснил Сергей Горощенко.

Отмечается, что прокуратура настаивает на снижении суммы компенсации, УМВД и казначейство – на отказе в компенсации и предоставлении доказательств того, что инвалиду действительно был причинен вред.

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