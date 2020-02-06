В прослушке Гончарука нашли новых виновных

К прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука могут быть причастны сотрудники Управления государственной охраны.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он отметил, что отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи.

"Следственные действия проходили не только по адресу ул. Куреневская, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", – добавил Баканов.

При этом "Страна" пишет, что следствие рассматривает версию того, что запись разговора премьера с чиновниками вели сотрудники УГО, которые затем продали эту запись заинтересованным лицам.

Позже в УГО сообщили о сотрудничестве с СБУ в рамках уголовного производства относительно прослушки премьера Гончарука.

Алексей Гончарук РБК-Украина

Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обыском в офис телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18, в Киеве в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

Позже СБУ заявила, что обыски в здании телеканала "1+1" связаны не с деятельностью компании, а касаются отдельных журналистов, которые могут быть причастны к незаконной прослушке. Также телеканал "1+1" отреагировал на обыски СБУ в редакциях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15-16 января появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос премьера, признался, что он – "абсолютный профан в экономике".

Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.

На фоне скандала Гончарук заявил о своей отставке, но президент Украины Владимир Зеленский ее не принял.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что факты прослушки чиновников в Украине свидетельствуют о неконтролируемой ситуации, которая может затронуть президента Владимира Зеленского.

При этом СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

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