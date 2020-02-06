Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В прослушке Гончарука нашли новых виновных

7.4т
Читать материал на украинском

К прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука могут быть причастны сотрудники Управления государственной охраны.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он отметил, что отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи.

"Следственные действия проходили не только по адресу ул. Куреневская, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", – добавил Баканов.

Новости
Скандал с "пленками" Гончарука: украинцы ответили, как это повлияло на доверие к власти

При этом "Страна" пишет, что следствие рассматривает версию того, что запись разговора премьера с чиновниками вели сотрудники УГО, которые затем продали эту запись заинтересованным лицам.

Позже в УГО сообщили о сотрудничестве с СБУ в рамках уголовного производства относительно прослушки премьера Гончарука.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

РБК-Украина

Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обыском в офис телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18, в Киеве в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

Позже СБУ заявила, что обыски в здании телеканала "1+1" связаны не с деятельностью компании, а касаются отдельных журналистов, которые могут быть причастны к незаконной прослушке. Также телеканал "1+1" отреагировал на обыски СБУ в редакциях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15-16 января появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос премьера, признался, что он – "абсолютный профан в экономике".

  • Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.

  • На фоне скандала Гончарук заявил о своей отставке, но президент Украины Владимир Зеленский ее не принял.

  • Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что факты прослушки чиновников в Украине свидетельствуют о неконтролируемой ситуации, которая может затронуть президента Владимира Зеленского.

  • При этом СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
"Пленки" Гончарука
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Управление государственной охраны Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
22
Смешно
13
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги