"Цивилизованнее России": в признании Ираном вины за катастрофу МАУ нашли показательный момент

Иран, как и Россия в 2014 году, сбил пассажирский самолет. Однако Тегеран по крайней мере смог признать свою ошибку, тогда как в Кремле седьмой год продолжают лгать о причинах трагедии.

На этот нюанс обратил внимание на своей странице в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

"Средневековый фундаменталистский Иран оказался цивилизованнее России. Обе сбили пассажирские самолеты. Тегеран признал вину на третий день, Москва выкручивается седьмой год", – написал он.

Аналогичную позицию выразил и украинский журналист Денис Казанский. Он также отметил, что считает людоедскими и режим Ирана, и режим России. Однако в первом случае все же смогли взять ответственность за собственное преступление против мирных людей.

"Иран официально признал, что случайно сбил наш пассажирский самолет. Ужасная история. Но в данном случае у иранских людоедов хотя бы хватило мужества признать ответственность. У российских людоедов, которые уничтожили пассажирский самолет над Донбассом в 2014 году, ни мужества, ни чести, чтобы признать свою ответственность, нет", – написал Казанский в Telegram.

Вместе с тем, на личной странице в Facebook журналист добавил, что Тегеран использует схожие с московскими методы ведения войны.

Крушение самолета МАУ и МН17

"Все людоедские режимы одинаковы. Назло "проклятой Америке" бьют либо по своим, либо вообще по невинным людям. После убийства Сулеймани Иран "мстил Америке" так: сначала на похоронах генерала задавили около 60 человек. Затем выстрелили куда-то ракетами, но никуда не попали. В довершении сбили пассажирский самолет с невинными людьми, где летели в основном иранцы (82 человека). В сухом остатке отомстили Америке убийством 150 своих же сограждан и еще 85 иностранцев, среди которых не было ни одного гражданина США", – акцентировал он внимание.

Примерно так же глава страны-агрессора Владимир Путин, подчеркивает Казанский, уже шесть лет "спасает Донбасс от бандеровцев".

"Назло фашистам (которых, как выяснилось, зачастую играют российские актеры типа Эдуарда Коваленко) разнесли самый пророссийский регион Украины, погрузив его в хаос и нищету. Ну и, конечно, не обошлось без сбитого Boeing с невинными людьми", – подытожил журналист.

А журналист Роман Цимбалюк обратил внимание на еще одну роковую закономерность в обеих катастрофах пассажирских лайнеров. "Поразительное умение: ЗРК российского производства сбивают исключительно пассажирские самолеты", – подметил он на своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января потерпел крушение не случайно.

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