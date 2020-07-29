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В Полтавской области расстреляли Mercedes, есть погибший. Эксклюзивные фото и видео

Obozrevatel
Obozrevatel
Расследования
22,8 т.
полиция

полиция.

В Полтавской области вблизи города Пирятин обнаружен автомобиль "Мерседес" с простреленными окнами, внутри которого нашли тело мужчины.

Как сообщил OBOZREVATEL заместитель начальника отдела коммуникации полиции Полтавской области Роман Гришин, предварительно, личность погибшего установлена.

"Около 16 часов на трассе "Киев-Харьков" был найден автомобиль "Мерседес" с простреленными окнами. В салоне автомобиля было обнаружено тело мужчины. Предварительно, его личность установлена – это уроженец Донецкой области, 1985 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что на данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Умышленное убийство".

Преступление произошло на трассе "Киев-Харьков" вблизи Пирятина

Преступление произошло на трассе "Киев-Харьков" вблизи Пирятина

В Полтавской области расстреляли "Мерседес"

В Полтавской области расстреляли "Мерседес"

На месте работает полиция

На месте работает полиция

Застреленный мужчина установлен

Застреленный мужчина установлен

Место расстрела "Мерседеса" под Полтавой

Место расстрела "Мерседеса" под Полтавой

Полиция на месте преступления в Полтавской области

Полиция на месте преступления в Полтавской области

Полиция на месте преступления в Полтавской области

Полиция на месте преступления в Полтавской области

Полиция на месте преступления в Полтавской области

Полиция на месте преступления в Полтавской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Гусаровка Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании с детьми, которые отдыхали на карьере.

Украина
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