В Полтавской области расстреляли Mercedes, есть погибший. Эксклюзивные фото и видео
полиция.
В Полтавской области вблизи города Пирятин обнаружен автомобиль "Мерседес" с простреленными окнами, внутри которого нашли тело мужчины.
Как сообщил OBOZREVATEL заместитель начальника отдела коммуникации полиции Полтавской области Роман Гришин, предварительно, личность погибшего установлена.
"Около 16 часов на трассе "Киев-Харьков" был найден автомобиль "Мерседес" с простреленными окнами. В салоне автомобиля было обнаружено тело мужчины. Предварительно, его личность установлена – это уроженец Донецкой области, 1985 года рождения", - сообщили в пресс-службе.
В полиции добавили, что на данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Умышленное убийство".
Преступление произошло на трассе "Киев-Харьков" вблизи Пирятина
В Полтавской области расстреляли "Мерседес"
На месте работает полиция
Застреленный мужчина установлен
Место расстрела "Мерседеса" под Полтавой
Полиция на месте преступления в Полтавской области
Полиция на месте преступления в Полтавской области
Полиция на месте преступления в Полтавской области
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