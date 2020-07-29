В Полтавской области расстреляли Mercedes, есть погибший. Эксклюзивные фото и видео

В Полтавской области вблизи города Пирятин обнаружен автомобиль "Мерседес" с простреленными окнами, внутри которого нашли тело мужчины.

Как сообщил OBOZREVATEL заместитель начальника отдела коммуникации полиции Полтавской области Роман Гришин, предварительно, личность погибшего установлена.

"Около 16 часов на трассе "Киев-Харьков" был найден автомобиль "Мерседес" с простреленными окнами. В салоне автомобиля было обнаружено тело мужчины. Предварительно, его личность установлена – это уроженец Донецкой области, 1985 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что на данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Умышленное убийство".

Преступление произошло на трассе "Киев-Харьков" вблизи Пирятина

В Полтавской области расстреляли "Мерседес"

На месте работает полиция

Застреленный мужчина установлен

Место расстрела "Мерседеса" под Полтавой

Полиция на месте преступления в Полтавской области

Полиция на месте преступления в Полтавской области

Полиция на месте преступления в Полтавской области

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