В Полтаве Нацкорпус подрался с полицией: появилось видео

В центре Полтавы во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса пыталась спровоцировать конфликт с работниками полиции.

Правоохранители несли службу по охране общественной безопасности и порядка на площади у театра Гоголя, сообщила пресс-служба областной полиции.

В результате провокации пострадал один гражданский человек. Полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей и задержала их.

В то же время местное издание "Полтавщина" уточнил, что полиция задержала около полутора десятка парней, они бросали в полицейских мягкие игрушки в виде свинок.

"На замечание правоохранителей они не реагировали. Мужчин опрашивают относительно цели их пребывания и их действий. Выясняют обстоятельства. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

После Порошенко выступил перед полтавчанами со сцены. Параллельно, с другой стороны, на площади представители Нацкорпуса проводили акцию "Свинарчуков за решетку" с мягкими игрушками поросят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центр Киева днем 16 марта стянули тысячи полицейских и бронетехнику для поддержания правопорядка во время массовых акций протеста, которые организовывал Нацкорпус.

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