В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора в тире

В пятницу, 7 февраля, в Полтаве в городском тире 18-летняя девушка смертельно ранила 64-летнего инструктора.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ области, отмечая, что убийство произошло около 13:00 в тире на улице Пилипа Орлика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Во время работы на месте происшествия полиция установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, которая проживает в Днепре.

Убийство в тире Полтавы Иллюстрация

На данный момент по факту умышленного убийства полтавчанина начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана, ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицированы как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Далее обстоятельства и мотивы данного преступления будет устанавливать следствие.

Тир, где убили инструктора

Издание "Полтавщина" пишет, что девушка зашла в помещение тира и дважды выстрелила в инструктора из пистолета Марголина. Одна пуля попала мужчине в голову.

"Девушка из Днепра в Полтаву приехала к парню, с которым познакомилась через интернет. Жила в Полтаве с ним полтора месяца, потом они поссорились. Пошла в тир пострелять. Несколько раз поупражнялась, а потом начала стрелять в инструктора. Хотела ранить и второго инструктора, но ее смогли остановить и отобрали оружие", – сообщил глава отдела полиции Сергей Бейгул.

Убийство в тире

Мотивы совершения преступления девушки неизвестны. Сейчас ее допрашивает полиция.

"Она там была не в первый раз, раньше приходила пострелять", – добавил полицейский Юрий Сулаев.

Издание отмечает, что по их информации, мать девушки находится на лечении в психиатрической больнице.

Тир в Полтаве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве мужчина выстрелил охраннику в голову из-за замечания о туалете.

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