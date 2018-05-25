В Польше раскопали скандальную могилу воинов УПА

В польском селе Грушовичи во время раскопок на месте разрушенного памятника воинам Украинской повстанческой армии было обнаружено захоронение.

"Могила воинов УПА в Грушовичах не была символической…Глубина захоронения до одного метра", – сообщил в Facebook начальник отдела учета и сохранения мест памяти украинского Института нацпамяти Павел Подобед.

Он пояснил, что раскопки проводят сотрудники Института национальной памяти Польши. Для распечатывания гроба приглашены римско-католический и греко-католический священники.

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

По словам Подобеда, польская сторона собралась распечатать гроб, так как не верит, что в нем похоронены воины УПА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля представители польских националистических организаций под руководством местных властей демонтировали надгробный памятник воинам УПА на кладбище в Грушовичах.