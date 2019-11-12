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12 ноября • обновлено в 20:45
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Нашли в холодильной камере: в Польше загадочно погибли украинские заробитчане

1.2т
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В Польше на яблочной плантации в Садковице (Лодзинское воеводство) найдены мертвыми двое заробитчан из Украины.

Тела 28-летнего Игоря и 46-летнего Ивана обнаружили на складе в анаэробной (холодильной) камере для хранения яблок, в которой не было кислорода, сообщил TVN 24.

Представительница полиции Агата Кравчик уточнила, что дежурный офицер получил сообщение об инциденте в воскресенье, 10 ноября, от владельца хранилища, который и нашел тела мужчин.

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Они проживали на территории хозяйства. Пока не установлено, при каких обстоятельствах мужчины оказались в камере, наполненной азотом, так как они должны были знать, что войти в нее – означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

RMF24.pl

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и уведомили посольство Украины. Расследование по этому делу ведет районная прокуратура города Равы Мазовецкой.

Отмечается, что дверь в помещение никто не трогал, однако окно туда было открыто. Во время осмотра помещения у погибших обнаружили контейнер, с которым, вероятно, они пришли по яблоки. Также у украинцев полиция обнаружила открытые бутылки с алкоголем.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинского актера Юрия Марка, который работал в пиццерии в Польше, жестоко избил владелец заведения.

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Место
Польша
Теги
заробитчане украинцы в Польше смерть
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Нажрались как свиньи, стало жарко, решили охладиться. Результат налицо.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Пить надо меньше, надо меньше пить!" (с) "Также у украинцев полиция обнаружила открытые бутылки с алкоголем".
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не повезло,деньги поляков вышли боком,такое бывает.
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