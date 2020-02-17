Приковали себя цепями к канистрам с бензином: протесты горняков на Донбассе набирают оборотов

В городе Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области горняки ГП "УК "Краснолиманская" в ходе акции протеста из-за невыплаты зарплат приковали себя цепями к канистрам с бензином.

Протесты у здания городской администрации продолжаются уже второй день, сообщили "Новости Донбасса" 17 февраля.

Сотрудники угольного предприятия требуют полностью погасить перед ними задолженность за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020-го.

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На площади Шибанкова также разбили палатки ветераны АТО, которые решили поддержать протестующих.

Напомним, долги по зарплате перед работниками ГП "УК "Краснолиманская" на начало февраля составляли более 89 млн гривен. В знак протеста 72 горняка остались под землей.

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pokrovsk.news

06239.com.ua

pokrovsk.news

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в феврале правительство Украины погасило задолженности по зарплате работникам девяти шахт, выделив 163 млн гривен.

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