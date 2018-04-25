В оккупированной Макеевке подорвали здание "полиции"

В оккупированной террористами "ДНР" Макеевке ночью, 24 апреля, прогремел взрыв возле здания "полиции".
Как сообщает Telegram-канал "ВМакеевке", о произошедшем стало известно от местных жителей.
"Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв под окнами здания РОВД, недалеко от магазина "Этюд". Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, повреждены рамы, вроде без пострадавших", – говорится в сообщении.
Местные сайты публикуют фотографии с места событий.
Как сообщал "Обозреватель", 22 апреля в "ЛНР" прогремел взрыв неустановленного устройства.
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