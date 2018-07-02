В Одессу доставили тяжело раненых бойцов ООС с Донбасса: опубликованы фото

В Одессу прибыл самолет с украинскими военными, получившими тяжелые ранения в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом рассказал волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook. Он также опубликовал снимки с момента прибытия украинских защитников.
"Встретили борт! 13 ребят, 3 тяжелых", – пояснил волонтер.
Раненые бойцы прибыли в Одессу
Андрей Танцюра / Facebook
Раненые бойцы прибыли в Одессу
Андрей Танцюра / Facebook
Раненые бойцы прибыли в Одессу
Андрей Танцюра / Facebook
Раненые бойцы прибыли в Одессу
Андрей Танцюра / Facebook
Раненые бойцы прибыли в Одессу
Андрей Танцюра / Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС рассказали подробности взятия под контроль населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.
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