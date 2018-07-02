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В Одессу доставили тяжело раненых бойцов ООС с Донбасса: опубликованы фото

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В Одессу прибыл самолет с украинскими военными, получившими тяжелые ранения в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом рассказал волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook. Он также опубликовал снимки с момента прибытия украинских защитников.

"Встретили борт! 13 ребят, 3 тяжелых", – пояснил волонтер.

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Раненые бойцы прибыли в Одессу

Андрей Танцюра / Facebook

Раненые бойцы прибыли в Одессу

Андрей Танцюра / Facebook

Раненые бойцы прибыли в Одессу

Андрей Танцюра / Facebook

Раненые бойцы прибыли в Одессу

Андрей Танцюра / Facebook

Раненые бойцы прибыли в Одессу

Андрей Танцюра / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС рассказали подробности взятия под контроль населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
УкраинаОдесса
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Пигин Макс
Пигин Макс
На эти фото можно смотреть вечно!
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Пигин Макс
Пигин Макс
А писали, что потери только у Ополчения. Откуда тогда эти биоотходы прибыли?
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