В Одессу доставили тяжело раненых бойцов ООС с Донбасса: опубликованы фото

В Одессу прибыл самолет с украинскими военными, получившими тяжелые ранения в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом рассказал волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook. Он также опубликовал снимки с момента прибытия украинских защитников.

"Встретили борт! 13 ребят, 3 тяжелых", – пояснил волонтер.

Раненые бойцы прибыли в Одессу Андрей Танцюра / Facebook

Раненые бойцы прибыли в Одессу Андрей Танцюра / Facebook

Раненые бойцы прибыли в Одессу Андрей Танцюра / Facebook

Раненые бойцы прибыли в Одессу Андрей Танцюра / Facebook

Раненые бойцы прибыли в Одессу Андрей Танцюра / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС рассказали подробности взятия под контроль населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.