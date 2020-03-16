В Одессе зафиксирован бум контрабанды: появились фото

После смены руководителя Одесской таможни через таможенные посты снова начали бесконтрольно провозить товары известных брендов. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников, близких к таможенным органам.

Как сообщил наш источник, большие контафактных товаров начали пропускать через таможенные посты без проверок уже через неделю после представления нового руководителя Одесской таможни Гостаможслужбы Украины Михаила Грибанова.

"На "бренд" дали добро. После затишья длинной в квартал при прежнем руководстве, сейчас местные контрабандисты усиленными темпами пытаются наверстать упущенную выгоду. Уже через неделю после назначения Грибанова через пункты пропуска без какого-либо досмотра проезжает огромное количество товаров именитых торговых марок. Прибыль – колоссальная. И, судя по тенденциям, это только начало", - отметил наш источник.

OBOZREVATEL также располагает фотографиями запрещенных к ввозу в Украину товаров, провезенных за последние дни. Преимущественно это одежда и обувь, а также автотовары. Примечательно, что фуры с контрабандной продукцией едут с сорванными пломбами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Гостаможслужбе назвали победителя конкурса на руководителя Одесской таможни. Им стал Михаил Грибанов, работавший при Януковиче на таможне и, по некоторой информации, уволенный оттуда после громкого скандала с контрабандой. Грибанов сменил на посту прежнего руководителя, Евгения Кодиса, который за три месяца работы запустил обновленную Одесскую таможню и значительно увеличил поступление таможенных платежей в бюджет.

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