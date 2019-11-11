В Одессе разбили мемориальную доску патриоту, погибшему 2 мая 2014 года. Фото

В Одессе разбили мемориальную табличку активисту Евромайдана Игорю Иванову, который погиб от огнестрельного ранения в ходе столкновений в центре города 2 мая 2014 года.

Памятный знак был расположен на месте гибели десятника "Правого сектора" на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Одесской области. На месте работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщил корреспонденту OBOZREVATEL охранник расположенного рядом заведения, мемориальную табличку около 4 утра разбили пятеро людей в балаклавах (чтобы увидеть фото последствий акта вандализма, проскрольте страницу до конца).

Напомним, что юрист Игор Иванов также принимал активное участие в Революции достоинства в Киеве. В ноябре 2015 посмертно награжден орденом "Народный герой Украины", а в августе 2016 указом президента посмертно награжден орденом "За мужество III степени".

В Одессе разбили мемориальную табличку активисту Евромайдана

В Одессе разбили мемориальную табличку активисту Евромайдана

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе поймали фигуранта кровавого побоища 2 мая, который ограбил почту и обстрелял авто.

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