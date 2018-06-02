В Одессе произошло смертельное ДТП с женщиной и ребенком

В субботу, 2 мая, в Одессе внедорожник насмерть сбил 4-летнюю девочку.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко, в результате ДТП также пострадала женщина, которая находится сейчас в коме.

Инцидент произошел около 19:30 в районе Тираспольского шоссе, возле биопарка.

Предварительно установлено, что женщина-водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбила женщина с малолетним ребенком, которые передвигались по пешеходному переходу.

"Девочка примерно 4 лет погибла на месте происшествия. Женщина – в коме… На месте ДТП – нерегулируемый пешеходный переход, мигающий желтый…", - рассказала Марченко.

Попавший в ДТП автомобиль получил механические повреждения, характер которых, по предварительным данным, может указывать на то, что машина передвигалась на большой скорости и не тормозила.

Сообщается, что на месте ДТП собрались около сотни людей, которые не позволяли забрать тело погибшего ребенка в морг, пока не приедут журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве авто кортежа сбило ребенка.