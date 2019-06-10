В Одессе произошел крупный пожар в психбольнице: есть жертвы

В Одессе в понедельник, 10 июня, в психиатрической больнице №7 произошел крупный пожар.

По предварительной информации местного портала "7 канал", в результате ЧП погибли 4 человека, среди которых медсестра, минимум пять пострадали.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Академика Воробьева вечером. Горело основное деревянное здание, очаг возгорания находился снаружи. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

Фото с места ЧП УСИ

Из лечебного корпуса были эвакуированы 30 человек, пишет "Украинская служба информации". По словам очевидцев, в здании было слышно крики.

На месте происшествия находятся руководство полиции, патрульные и спасатели.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

"Пять человек госпитализированы в разные больницы города и области с отравлениями продуктов горения", – сообщила Елена Теряева, начальник департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Информацию о том, что одной из погибшей оказалась медсестра, подтвердил главврач Центра психического здоровья Анатолий Волощук.

Фото с места ЧП

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