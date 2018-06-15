В Одессе мужчина забил до смерти бездомного на глазах у детей и жены.

Как сообщает "048", это случилось в Старобазарном сквере города 13 июня. Подростки забавлялись бросанием камней в людей без определенного места жительства. В результате, один из них пожаловался отцу 10-летнего мальчика.

В ответ, мужчина начал избивать бездомного, несмотря на то, что он просил пощады. Человек умер на месте происшествия.

По словам советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, личность подозреваемого установлена. Мужчину объявили в розыск.

"Случай в Старобазарном сквере, где погиб бездомный, в народе — бомж, действительно дикий и не соответствует никаким цивилизованным нормам этики или морали, и это действительно, к сожалению, правда. Скрывать тут нечего, делайте выводы уважаемые сами. Отец одного из детей забил насмерть бомжа на глазах своей семьи, жены и других детей в результате конфликта возле детской площадки", – написал он в Facebook.

По словам Форостяка, юридически бездомный умер от умышленных тяжких телесных повреждений, что квалифицируется как ч. 2 ст. 121 УК Украины (от 7 до 10 лет тюрьмы).

"Личность установлена, объявлен в розыск. Более подробно вскоре на официальных источниках Полиция Одесской области", – подчеркнул он.

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